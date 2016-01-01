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حوادث

مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي فى المنوفية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:37 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
محمد امين
لقي طفل بمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعه أسفل عجلات جرار زراعي اصطدم به أثناء لهوه وفر هاربا ،

تلقى اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة منوف باستقبال مستشفى منوف العام الطفل " ش ى م " تلميذ "جثة هامدة" مصابا بنزيف بالمخ إدعاء حادث مرورى .

وبالانتقال والفحص وسؤال والده اتهم "ص ن ص" سائق إثر اصطدامه به بجرار زراعى قيادته، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والجرار الزراعى وبسؤاله قرر أنه اصطدم بالمتوفى دون قصد، وتم التحفظ على المتهم والجرار الزراعى وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

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