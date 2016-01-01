سقوط مقاول بكفرالدوار زور حسابا بالبنك لتقديمه لسفارة اليونان

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا للمرة الثانية بالبحيرة، من القبض على مقاول بكفر الدوار، لتقديمه كشف حساب مزورا منسوب صدوره للبنك الأهلى المصرى (فرع كفر الدوار) للقنصلية اليونانية بالإسكندرية، مقابل 45 ألف جنيه.



تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة غرب الدلتا)، يتضمن قيام المدعو "أ. ع"، 30 سنة، مقاول، مقيم شارع الجمهورية بدائرة القسم، بتقديم كشف حساب مزور منسوب صدوره للبنك الأهلى المصرى (فرع كفر الدوار) للقنصلية اليونانية بالإسكندرية.



وبتقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة لشمال دمنهور، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث القسم استهدفت المتهم وأسفرت عن ضبطه بمحل إقامته.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى السفر للبحث عن فرصة عمل، وأكد عدم وجود حساب له بالبنك الأهلى المصرى وحصوله على الكشف المزور من أحد الأشخاص يدعى "خ. ع"، مقيم دائرة القسم، مقابل مبلغ 45 ألف جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.