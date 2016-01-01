ضبط 109 قضايا تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من 109 قضايا تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.





قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وتم مصادرة 16 كيلوجرام لحوم مفرومة معبأة في أكياس بدون بيانات أو صلاحية، و17 فرخة زنة 1 كيلوجرام منتهية الصلاحية، و21 طبق كبدة زنة الطبق 400 جرام، و25 طبق لحوم مفرومة زنة 700 جرام، منتهية الصلاحية.





وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 104 محاضر مخالفة ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).



