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منوعات

تحسن الطقس يعزز جهود مواجهة حرائق الغابات في كاليفورنيا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:44 م
حرائق الغابات - كاليفورنيا
حرائق الغابات - كاليفورنيا
رويترز
تلقت جهود رجال الإطفاء دفعة فيما يواصلون مكافحة عدد من حرائق الغابات التي دمرت عشرات المنازل وأجبرت الآلاف من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية على الإجلاء.

وساعد تحسن حالة الجو مع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء الولاية خلال اليومين الماضيين رجال الإطفاء على مواجهة الحرائق، مما سمح لهم بإلغاء أوامر إخلاء لمنازل اضطر ساكنوها لمغادرتها.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع في بعض أنحاء الولاية بعدما أججت الحرارة الشديدة والرياح العاتية وانخفاض نسبة الرطوبة عشرات الحرائق هذا الصيف في الغرب الأمريكي.

وقالت لينيت راوند، المتحدثة باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا: "بدأ الطقس في التعاون وبالتالي يجعل لرجال الإطفاء اليد العليا في مواجهة الحرائق".

وقال مركز وطني معني بالتنسيق بين وكالات مكافحة الحرائق إن حرائق الغابات هذا العام أتت على ما يزيد على 3.3 مليون فدان، أي أكثر من المتوسط المسجل سنويا على مدى الأعوام العشرة الماضية، وهو نحو 2.6 مليون فدان.

ولقي شخص حتفه في حريق غابات على الحدود بين ولايتي كاليفورنيا وأوريجون كما أصيب ثلاثة رجال إطفاء.

والتهم هذا الحريق، ويسمى كلاماثون، 36500 فدان ودمر 82 منزلا منذ اندلاعه يوم الخميس الماضي.

وقالت صحيفة "دنفر بوست" إن عشرات الحرائق الأخرى لا تزال مستعرة في جنوب غرب الولايات المتحدة، ومن بينها حريق سبرينج كريك الممتد على مساحة 107900 فدان ويكاد يكون ثاني أكبر الحرائق في تاريخ ولاية كولورادو.

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