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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمحيطات

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:48 م
مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية
أ ش أ
تنظم مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار،غدا "الأربعاء"،احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية.

وتتضمن الاحتفالية محاضرة وعرض فيلم حول موضوع اليوم العالمي للمحيطات لهذا العام وهو منع التلوث البلاستيكي وتشجيع الحلول التي تحافظ على صحة المحيطات، كما يصاحب الاحتفالية معرض لأهم الأجهزة التي تستخدم في قياس مستويات التلوث في البحار والمحيطات، وأهم الخرائط المستخدمة في المجالات البحثية في علوم البحار، وكذلك معرض لأهم الخرائط والكتب من مقتنيات مكتبة الخرائط عن موضوع الاحتفالية.

وتأتي هذه الاحتفالية انطلاقًا من حرص مكتبة الخرائط بمكتبة الاسكندرية على نشر الوعي بالحفاظ على البيئة، وإبراز الاختلافات المكانية للتنوع البيولوجي والحيوي في البيئات المتباينة، ويتواكب الحفاظ على البيئة البحرية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتطلب حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

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