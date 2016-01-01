برلمانى ينهي خصومة ثأرية بين عائلتى الشيمى والزيدانية بالفيوم

أنهى النائب أحمد مصطفى عبد الواحد نائب سنورس بمحافظة الفيوم، خصومة ثأرية بين عائلة الشيمى وعائلة الزيدانية بقرية جبلة التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم.



وقال النائب فى بيان له، إن عائلة الشيمى وعائلة الزيدانية تعاهدا على تحديد موعد لجلسة الصلح، لتصفية ما بينهما من خلافات، والتى نتج عنها وفاة القذافى محمد بن بلال أحد أفراد العائلتين أثناء عمله فى الأردن.



وأضاف "عبد الواحد"، أن جلسة الصلح عقدت فى حضور مجموعة من رجال الأمن والشيوخ واهالى القرية وممثلين عن العائلتين، فى محاولة لإنهاء كل الخلافات ونبذ العنف وإعادة السلام إلى القرية مرة أخرى.



وأكد النائب أن أهالى العائلتين طرفى الخصومة وافقوا على الشروط التى وضعت من قبل المحكمين من أصحاب الرأى والمشورة بالقرية، وعلى اثر هذا التصالح تم إنقاذ 4 أفراد من حكم الإعدام على اثر توجههم إلى الأردن للأخذ بالثأر.