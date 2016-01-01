وصول و سفر 3045 راكبا بموانى البحر الأحمر و تداول 415 شاحنة

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين امانة و نما اكسبريس و على متنهم 426 راكبا و 59 شاحنة بضائع و 17 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 142 راكبا و 77 شاحنة و 14 سيارة .



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 121 راكبا و 85 شاحنة و 19 سيارة وغادرت السفينتين امانة و نما اكسبريس و على متنهم 1452 راكبا و 75 شاحنة و 22 سيارة .



كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 278 راكبا و 39 سيارة .



على جانب اخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 626 راكبا و تداول 102 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 274 راكبا و 18 براد و6 تريلا و 9 سيارة .



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 218 راكبا و 21 براد و8 تريلا و 11 سيارة وغادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 134 راكبا و 24 براد و 25 تريلا و 4 سيارة .



