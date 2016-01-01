مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس العالم تتصدر عناوين صحف فرنسا

استحوذت المباراة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، في نصف نهائي كأس العالم، على اهتمامات الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الثلاثاء.



وتصدرت صورة إيدين هازارد ورافائيل فاران، غلاف صحيفة (ليكيب) وكتبت: "الأمل".. مضيفة: "أن فرنسا تسعى للوصول لنهائي كأس العالم للمرة الثالثة، بينما تحلم بلجيكا، بالوصول للنهائي لأول مرة".



فيما كتبت صحيفة (لو فيجارو): "صدام الجيران من أجل بطاقة النهائي، هازارد ودي بروين ولوكاكو، الشياطين الثلاثة في صفوف بلجيكا".



وأضافت: "صديقان لا يريدان الخير لبعضها"، في إشارة للمواجهة بين ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا، وتيري هنري مساعد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا.



أما صحيفة (لو باريسيان) فجاء عنوانها من كلمة واحدة "الحلم"، فيما طرحت مجلة (فرانس فوتبول) سؤالًا: "لماذا يفوز ديشامب؟"، وأضافت "منتخب بلجيكا صنع في إنجلترا.. ورباعي سحري يقود دفاع فرنسا".



