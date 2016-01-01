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حوادث

النقض تؤجل نظر طعن 296 متهما بالجناح العسكري لـ 18 نوفمبر

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:30 م
محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض اليوم، الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من 296 متهمًا في قضية تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، لجلسة 18 نوفمبر لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بإدراج 296 شخصًا على "قائمة الكيانات الإرهابية" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

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