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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو فودو قبل ترويجها بالشرابية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:35 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو فودو بالشرابية.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية تفيد بأن عاطلين يزاولان نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من منطقة سكنهما بدائرة القسم مكانًا لنشاطهما الإجرامى.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ـضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما 4 كيلو من الفودو المخدر، ومبلغ مالي 6415 جنيها.

واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

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