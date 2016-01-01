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برلمان

نقل البرلمان تجتمع بحضور الوزير لمناقشة بيان الحكومة.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:34 م
إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل بالبرلمان بحضور الوزير
ماجدة بدوى
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور هشام عرفات وزير النقل، للاستماع إلى بيان الوزير بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بمنظومة النقل.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات خلال الاجتماع برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قدمته لمجلس النواب الأسبوع الماضى، وشكل المجلس لجنة خاصة لدراسته برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والتى ستنتهى غدا من تقريرها بشأن البرنامج لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.

وتعود جلسات البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للانعقاد الأحد الموافق 15 يوليو الجارى.
نقل البرلمان تجتمع بحضور الوزير لمناقشة بيان الحكومة.. صور
نقل البرلمان تجتمع بحضور الوزير لمناقشة بيان الحكومة.. صور
نقل البرلمان تجتمع بحضور الوزير لمناقشة بيان الحكومة.. صور

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