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حوادث

انتشال جثتى شقيقين غرقا بترعة 18 بأبو المطامير أثناء الاستحمام

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:34 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال جثتى شقيقين غرقا بمياه ترعة 18 لحوم بمركز أبو المطامير أثناء الاستحمام، حيث جرفهما التيار وغرقا لعدم إجادتهما السباحة، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

 تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير من الأهالى بغرق شخصين بمياه ترعة قرية 18 لحوم بدائرة المركز، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثتي كل من "م. أ"، 12 سنة، شقيقه "خ،، 10 سنوات، طالبين، مقيمين بذات الناحية، وبمناظرتهما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أبو المطامير العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدهما "أ. خ"، 35 سنة، من قوة المركز، مقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام نجليه المذكورين بالاستحمام بمياه الترعه المشار إليها، جرفهما التيار وغرقا لعدم إجادتهما السباحة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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