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حوادث

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:23 م
عصابة تكشف مدينة
عصابة تكشف مدينة اثرية كاملة تحت الارض
مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، من ضبط تشكيل عصابى توصلوا إلى منطقة تضم مخزونا أثريا كبيرا حاولوا نهبه وبحوزتهم 484 قطعة أثرية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام كلٍ من "أشرف. م"، 51 سنة، مهندس مدنى، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، و"ربيع. ع"، 59 سنة، مدير محطة وقود بمدينة السادات، مقيم بمنطقة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، و"محمد. أ"، 50 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بمنطقة بدر محافظة البحيرة، و"فرغلى. أ"، 28 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بمنطقة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، و"عبد العزيز. م"، 28 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بأبو قرقاص، محافظة المنيا، و"محمد. ن"، 26 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة بدر محافظة البحيرة، و"نور. م"، 18 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة بدر محافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى التنقيب عن الآثار وقيامهم بالحفر خلسة بقرية شيبا الشرقى دائرة مركز أبو قرقاص بالمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافهم بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأمن المنيا، أسفرت عن ضبطهم بقرية شيبا دائرة المركز بموقع الحفر، وبحوزة الأول سيارة ملاكى "ملكه" وبداخلها "483 عملة من النحاس والبرونز ترجع إلى القرن الثانى والثالث- إناء من الفخار يرجع للعصر اليونانى"، كما عُثر على حفرة 4×5 متر بعمق 5 أمتار بداخلها بعض كسر الفخار "ناتج عن أعمال الحفر" والأدوات المستخدمة.

وتبين أنهم اكتشفوا مدينة أثرية ترجع للعصر اليونانى الرومانى وبها العديد من المقابر الأثرية المنحوتة فى الصخر تمتد إلى حوالى 2 كيلومتر بعرض 600 متر، وأعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب، و2 عامود وصليب، حيث قرر مفتشو آثار منطقة المنيا بأثرية المضبوطات والموقع.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار لبيعها واقتسام حصيلة البيع فيما بينهم.

تم التحفظ على السيارة المضبوطة والقطع الأثرية والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر، وكذا 7 هواتف محمولة ضُبطت بحوزة المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور
عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور
عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور
عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور
عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

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