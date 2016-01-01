ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

لاعب تنس وادي دجلة يبدأ مشواره في بطولة تشالنجر فينكيتا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:24 م
محمد صفوت
محمد صفوت
عمرو الحلوانى
يبدأ محمد صفوت، لاعب المنتخب الوطنى ووادى دجلة للتنس، اليوم، الثلاثاء، مشواره في بطولة "دوري تشالنجر فينكيتا"، فئة 80 نقطة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75 ألف دولار.

وسيستهل صفوت مهمته، بمواجهة لاعب إمارة موناكو، لوكاس كاتارينا، في إطار الدور الأول.

ويعد صفوت، المصنف الثامن في البطولة، كما أنه يأتي في المركز الـ175 عالميا، بينما يحتل كاتارينا المرتبة 354، في التصنيف الدولي.

ترشيحاتنا

التحريات: جثث المريوطية أعمارها بين عامين لـ 4 أعوام ولا آثار لذبح أو استئصال أعضاء ..صور

والد عمر جابر يكشف حقيقة انتقاله لـ بيراميدز وعرض الأهلي

الوزراء يوضح حقيقة هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادي

خطوة إيرانية للحصول على 300 مليون يورو تؤرق واشنطن وتل أبيب

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو

مرتضى منصور: طارق حامد والشناوي فى طريقهما إلى بيراميدز

معيط: ضريبة التصرفات العقارية تطبق على البيع وليس الميراث

مرتضى منصور: التسيب في المنتخب الوطني بدأ مبكرا.. فيديو

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا والقنوات الناقلة بنصف نهائي كأس العالم

شوبير: القيعي أحد صناع مجد الأهلي وزمن الانتماء انتهى.. فيديو

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة شريف منير تبهر متابعيها بإطلالات مثيرة.. صور

التحريات: جثث المريوطية أعمارها بين عامين لـ 4 أعوام ولا آثار لذبح أو استئصال أعضاء ..صور

فريق من النيابة لمعاينة مسرح العثور على جثث 3 أطفال مذبوحة بالمريوطية ..صور

سعر خيالى لفستان بيلا حديد في روما.. صور

شاهد.. نوال الزغبي تتألق بإطلالة جذابة

فيديو

أبو الغيط: ١٧١ مليار دولار حجم التجارة الصينية فى ٢٠١٧.. فيديو
أهداف الأهلي في مواجهة كراسندور الروسي..فيديو
في دقيقة..تعرف على أبرز مانشيتات الصحف.. فيديو
حضري فطائر بحشو البطاطس بأسهل الخطوات
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟