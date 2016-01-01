لاعب تنس وادي دجلة يبدأ مشواره في بطولة تشالنجر فينكيتا

يبدأ محمد صفوت، لاعب المنتخب الوطنى ووادى دجلة للتنس، اليوم، الثلاثاء، مشواره في بطولة "دوري تشالنجر فينكيتا"، فئة 80 نقطة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ قيمة جوائزها 75 ألف دولار.



وسيستهل صفوت مهمته، بمواجهة لاعب إمارة موناكو، لوكاس كاتارينا، في إطار الدور الأول.



ويعد صفوت، المصنف الثامن في البطولة، كما أنه يأتي في المركز الـ175 عالميا، بينما يحتل كاتارينا المرتبة 354، في التصنيف الدولي.

