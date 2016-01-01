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أخبار العالم

أصعب 10 أيام في رحلة إنقاذ أطفال الكهف.. فيديوجراف

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:18 م
صدى البلد
على صالح
-السبت 23 يونيو- 12 طفلا يعلقون داخل كهف بسبب السيول شمال تايلاند
-الأحد 24 يونيو -الشرطة تتقفى آثارهم وتحدد مكانهم
-الاثنين 25 يونيو- غواصو الأسطول التايلاندي يدخلون الكهف بحثا عن الأطفال
-الثلاثاء 26 يونيو - السيول الجارفة تجبر الغواصين على الرجوع
-الأربعاء 27 يونيو – انضم 30 جنديا أمريكيا و3 خبراء بريطانيين لفريق الإنقاذ
-الخميس 28 يونيو السيول تعيق عملية الإنقاذ وبعد 5 أيام تحدث المعجزة
-الجمعة 6 يوليو مقتل غطاس من فريق الإنقاذ وتايلاند تعلن بدء مرحلة الخطر
-الأحد 8 يوليو – أول عملية إنقاذ، إخراج 4 أطفال من الكهف
-الاثنين 9 يوليو - إنقاذ أربعة أطفال آخرين
-الثلاثاء 10 يوليو المرحلة النهائية - إنقاذ الأطفال الأربعة الباقين ومدربهم

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