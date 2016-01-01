أصعب 10 أيام في رحلة إنقاذ أطفال الكهف.. فيديوجراف

-السبت 23 يونيو- 12 طفلا يعلقون داخل كهف بسبب السيول شمال تايلاند

-الأحد 24 يونيو -الشرطة تتقفى آثارهم وتحدد مكانهم

-الاثنين 25 يونيو- غواصو الأسطول التايلاندي يدخلون الكهف بحثا عن الأطفال

-الثلاثاء 26 يونيو - السيول الجارفة تجبر الغواصين على الرجوع

-الأربعاء 27 يونيو – انضم 30 جنديا أمريكيا و3 خبراء بريطانيين لفريق الإنقاذ

-الخميس 28 يونيو السيول تعيق عملية الإنقاذ وبعد 5 أيام تحدث المعجزة

-الجمعة 6 يوليو مقتل غطاس من فريق الإنقاذ وتايلاند تعلن بدء مرحلة الخطر

-الأحد 8 يوليو – أول عملية إنقاذ، إخراج 4 أطفال من الكهف

-الاثنين 9 يوليو - إنقاذ أربعة أطفال آخرين

-الثلاثاء 10 يوليو المرحلة النهائية - إنقاذ الأطفال الأربعة الباقين ومدربهم



