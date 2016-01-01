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اقتصاد

الأعمال المصري الياباني ينعي ضحايا الأعاصير في طوكيو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:34 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلن مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس ابراهيم العربي عن تضامنه مع الجانب الياباني بعد الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين بسقوط أمطار غزيرة صاحبتها أعاصير تسببت في فيضانات وبعض الانهيارات للطبقة الارضية، مما ادى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأبدى المهندس ابراهيم العربي في بيان عن مجلسه اليوم الثلاثاء، أسفه للأحداث التي تمر بها اليابان، مشيرا إلى استمرار متابعة مجلسه للوضع في اليابان اولا باول لتقديم المساندة المطلوبة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليابان.

ونعى "العربي" نيابة عن مجلسه الضحايا اليابانيين موجها تعازي الجانب المصري، متمنيا أن تنتهي هذه الظروف الصعبة وتتحسن الاوضاع تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة .

وكان ( شينزو أبي ) رئيس وزراء اليابان مقررا له ان يبدأ جولة عالمية، الأسبوع الجاري تتضمن زيارة عدد من دول اوروبا والشرق الأوسط منها مصر، حيث كان مجلس الاعمال المصري الياباني سينظم مؤتمرا لمناقشة سبل دعم العلاقات المتبادلة بين البلدين ولكن بعد هذه الاحداث المؤسفة تم الغاء هذه الجولة.

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