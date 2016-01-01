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حوادث

انهيار جزئي لعقار في منطقة الدراسات بالمنصورة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:41 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
انهارت أجزاء من عقار بشارع الدراسات في مدينة المنصورة دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من شرفة أحد الطوابق بعقار كائن بشارع "الدراسات" بالمنصورة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطى، مدير إدارة الدفاع المدنى، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق بمساحة 90 متر تقريبًا، ملك ورثة "شفيق. ع"، وسقوط شرفة الطابق الأخير بمساحة 9 × 1 متر تقريبًا، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال قاطنة الطابق الرابع "مها. ع"، 50 عاما، ربة منزل، أيدت ذات المضمون، وعللت سبب سقوط الشرفة لقدم بناء العقار وعوامل التعرية ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبسؤال "حمدى. س"، 55 عاما، مسئول الكوارث بحى شرق المنصورة قرر بعدم سابقة صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار.

وتمت إزالة مواطن الخطورة، وأوصى بإخلاء العقار من قاطنيه دون المنقولات لحين عرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم عمل كردون أمنى حول العقار وإخلائه من قاطنيه، وأخطرت النيابة العامة بذلك.

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