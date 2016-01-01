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أخبار العالم

الجامعة العربية تتابع تنفيذ أهداف خطة 2030 في مجال الثقافة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:51 م
صدى البلد
أ ش أ
عقدت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة)، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني لفريق عمل متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، في مجال الثقافة.

شارك في الاجتماع ممثلون عن 7 دول هي مصر، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، السودان، فلسطين، اليمن، بالإضافة إلى المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الالكسو) والمنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم والتربية (الاسيسكو)، وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي وإدارة الثقافة بالأمانة العامة للجامعة.

وقال الدكتور محمد سعد الهاجري مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة للجامعة، في تصريح له في ختام الاجتماع، إنه تم استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع.
كما استعرض كل من ممثل دولة فلسطين ومصر رؤية دولتهما في مجال تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في مجال الثقافة، وأشار ممثل دولة الإمارات إلى موضوع عقد القمة الثقافية العربية.

وأضاف الهاجري أنه قدم عرضًا موجزًا حول ما تقوم به الأمانة العامة للإعداد والتحضير القمة الثقافية العربية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية وتم إقرارها خلال القمة العربية التي انعقدت في الظهران 2018، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع التنسيقي التي نظمته إدارة الثقافة بالجامعة حول القمة في 28 يونيو 2018 بمقر الأمانة العامة.

وأشار إلى أنه بعد المناقشات تم الاتفاق على تعميم ما ورد من الدول من تجارب حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والطلب من الدول التي لم ترسل موافاة الأمانة العامة بجهودها في هذا الشأن، حتى تتمكن من تجميع كافة التجارب للدول الأعضاء في مجلد لعرضه على الاجتماع القادم لفريق العمل، والمقرر عقده يوم 7 أغسطس المقبل ومن ثم عرضه على اللجنة العربية لمتابعة أهداف خطة التنمية المستدامة وعلى المؤتمر الثاني حول الثقافة وخطة التنمية المستدامة 2030.

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