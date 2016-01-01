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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن عدم صرف العلاوات الخاصة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:38 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
ماجدة بدوى
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن ما يتم تداوله بخصوص نية مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى عدم صرف العلاوات الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأشار "فؤاد" فى طلب الإحاطة إلى وجود حالة من حالات الاضطراب والخوف والغضب الشديد التى تجتاح صفوف ما يقرب من 90 ألف فرد وهم موظفو البنك الزراعى المصرى، وذلك بسبب ما يتم تواتره حول نية مجلس إدارة البنك عدم صرف العلاوات المقررة قانونًا للمذكورين بصفتهم من الفئة غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

وقال عضو مجلس النواب إن "علاوة الغلاء" على الرغم من سبق صرفها 3 مرات فى أوقات سابقة وعلى الرغم من عدم قيام أى من البنوك المخاطبة بتلك العلاوات بإتخاذ مثل تلك الخطوة كالبنك المركزى، بنك مصر، فلماذا يتم مخالفة القانون ومنع صرفها حاليًا فى حالة صحة تلك المعلومات.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته بأسرع وقت ممكن، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وقاطعة وعاجلة حياله.

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