إيليت تبدأ خطة تسويق 20 مشروعا بالساحل الشمالي

بدأت شركة أيليت للتسويق العقارى خطة تسويق 20 مشروعا لصالح الغير بالساحل الشمالى للاستفادة من الموسم الرئيسى للمشروعات الساحلية.



وقال على جابر الرئيس التنفيذى لشركة إيليت إن الموسم الصيفي بدأ بزيادة فى الطلب على مشروعات الساحل الشمالى خاصة التى تنميها الشركات الكبيرة والتى لها سابقة أعمال فى مشروعات مماثلة اوطرحت المراحل الجديدة فى المشروعات القائمة.



وأضاف جابر أن الشركة أعدت قائمة بـ 20 مشروعا تسوقها فى الساحل لصالح الغير تستهدف معظمها الشرائح المرتفعة وتقدم بانظمة سداد كبيرة تسعى من خلالها الشركات الى جذب العملاء مع المنافسة الكبيرة بين المطورين.



وأوضح أن أسعار العقارات فى الساحل ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالصيف الماضى وانها تمثل زيادة طبيعية، ولم تتأثر الاسعار برفع الدعم الجزئى مؤخرا عن المحروقات ورفعت الشركات بالنسب الطبيعية سنويًا.



ولفت إلى أن المصريين العاملين فى الخارج يمثلون نسبة كبيرة من عملاء الساحل فى هذه الفترة والذى يقضى عدد كبير منهم إجازاتهم الصيفية الى جانب الخليجين والذين يفضلون اقتناء وحدات فى الساحل بمشروعات تتبع شركات كبيرة.



وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة رواج فى مبيعات الساحل مع طرح عدد كبير من المشروعات لشركات كبيرة الى جانب أنظمة سداد ميسرة وحملات ترويجية كبيرة وان شركات التسويق العقاري ستلعب دورا كبيرا فى تصريف هذه الوحدات خال الموسم الرئيسى للمشروعات الساحلية.



وأوضح أن محفظة الشركة التسويقية تضم أكثر من 60 مشروعًا بانشطة متنوعة لكبار المطورين فى السوق وتخطط لضم مشروعات جديدة وتضع مجموعة من الشروط للمشروعات التى تتعاقد عليها لضمان حق العميل وجدية المطور ومميزات المشروع وتوافقة مع الطلب واحتياجات العملاء



واستطرد أن تراجع الجنيه أمام الدولار خلق سوقًا أكثر نشاطًا للمشروعات العقارية فى الخارج والذى سعت معظم الشركات للاستفادة منه كل وفقًا لسياستها وقدرتها المالية، وجاء أقلها تكلفة وأكثرها فاعلية التواصل مع عملاء خارج عبر وسائل السوشيال ميديا، واعتمد البعض على وسائل أعلى تكلفة مثل المشاركة فى المعارض التى تقام فى هذه الدول أو افتتاح أفرع بها.



وشدد على أن إلغاء الشهادات البنكية مرتفعة العائد يساعد على توفير سيولة نقدية سيتم ضخها فى السوق العقارى، إذ أن العقار الملاذ الأمن للمستثمرين.