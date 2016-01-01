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حوادث

ضبط ١٨٠ قضية مخدرات وتنفيذ ٧٣ الف حكم قضائى خلال ٢٤ ساعة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:31 م
قوات الامن
قوات الامن
مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط180 قضية مخدرات، و53 متهما هاربا وتنفيذ 73942 حكم قضائى متنوع.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

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