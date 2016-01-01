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كأس العالم

أزمة مدوية فى كرواتيا قبل مواجهة إنجلترا بمونديال روسيا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:42 م
منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
عمرو الحلوانى
تلقى منتخب كرواتيا ضربة موجعة قبل مواجهة إنجلترا، غدًا الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وغاب الحارس دانييل سوباسيتش عن التدريبات، تجنبًا لتفاقم الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الروسي، في ربع نهائي البطولة.

كما لم تتضح بعد حالة إصابة ديان لوفرين، لكنها ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يشارك في نصف النهائي أمام إنجلترا.

وتعد الأزمة الكبرى التي ستواجه المدرب زلاتكو داليتش، إصابة سيمي فرساليكو، التي تعرض لها أيضًا أمام روسيا، وسيغيب عن نصف النهائي.

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره الروسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

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