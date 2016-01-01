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محافظات

25 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:36 م
ميناء
ميناء
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم، الثلاثاء، بلغت نحو 25 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.

من ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة LELI وجنسيتها بنما والتى يبلغ طولها 96 مترًا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 4200 طن صودا كاوية، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.

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