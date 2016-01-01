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محافظات

رفع 105 أطنان قمامة بمدينة البلينا في سوهاج

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:39 م
اعمال النظافة والتجميل
اعمال النظافة والتجميل بالبلينا
خالد رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج، رفع 105 أطنان قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة، مشيرة إلى استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قال عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بجوار مبني السلخانة بشارع خور الساحل بمركز البلينا أسفرت عن رفع حوالي 105 أطنان من القمامة والتراكمات والأتربة، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع البحر الأعظم ورفع جميع الإشغالات.

كما تم إزالة جميع اللافتات على الأعمدة، وتنفيذ حملة دهان للبلدورات وأكشاك الكهرباء بشارع خور الساحل، إضافة إلى حملة نظافة بقرية عرابة أبيدوس تمت خلالها أعمال تركيب كشافات الإنارة بشوارع القرية.

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