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حوادث

المعاينة الأولية: جثث المريوطية في حالة تعفن

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 12:22 م
العثور علي جثث 3
العثور علي جثث 3 اطفال مذبوحة بالمريوطية
مني حسين - أحمد مهدي
كشفت التحريات والمعاينات الأولية في واقعة العثور على جثث 3 أطفال بجوار فندق سياج بالمريوطية، أن الجثث في حالة تعفن وهو ما يشير إلى وقوع الجريمة قبل أيام من العثور عليهم.

وأسفرت مناظرة النيابة الأولية للجثث عن عدم وجود آثار ذبح أو جراحات لاستئصال أعضاء بشرية، وتجري حاليًا التحريات والتحقيقات لتحديد هوية الضحايا. 

وأمرت نيابة العمرانية بندب الطب الشرعي لتشريح جثث 3 أطفال عثر عليهم وملقاة بجوار فندق سياج بالمريوطية. 

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بكتابة تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة وتوقيتها وبيان ما إذا كان تعرض الضحايا الثلاث لعمليات استئصال أعضاء بشرية من عدمه، فيما طلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة للتوصل إلى هوية المجني عليهم والجناة. 
المعاينة الأولية: جثث المريوطية في حالة تعفن
المعاينة الأولية: جثث المريوطية في حالة تعفن
المعاينة الأولية: جثث المريوطية في حالة تعفن
المعاينة الأولية: جثث المريوطية في حالة تعفن

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