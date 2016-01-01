المعاينة الأولية: جثث المريوطية في حالة تعفن

كشفت التحريات والمعاينات الأولية في واقعة العثور على جثث 3 أطفال بجوار فندق سياج بالمريوطية، أن الجثث في حالة تعفن وهو ما يشير إلى وقوع الجريمة قبل أيام من العثور عليهم.





وأسفرت مناظرة النيابة الأولية للجثث عن عدم وجود آثار ذبح أو جراحات لاستئصال أعضاء بشرية، وتجري حاليًا التحريات والتحقيقات لتحديد هوية الضحايا.





وأمرت نيابة العمرانية بندب الطب الشرعي لتشريح جثث 3 أطفال عثر عليهم وملقاة بجوار فندق سياج بالمريوطية.



