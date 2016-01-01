إنقاذ 10 من الأطفال العالقين في كهف تايلاند

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن السلطات وفرق الإنقاذ في تايلاند نجحت في تحرير طفلين من العالقين بكهف ثام لاونج، اليوم، الثلاثاء، ليصل بذلك عدد الأطفال الذين تم إنقاذهم إلى 10.



وكانت تايلاند أعلنت أمس، الاثنين، عن نجاحها في إنقاذ 8 أطفال من العالقين في الكهف، في عملية شاقة لفرق الإنقاذ والغوص دخلت يومها الثالث، وبذلك يتبقى مدرب الفريق المكون من 12 طفلا وطفلين آخرين.



وعاشت تايلاند منذ 23 يونيو الماضي مأساة حقيقية بعدما فقد فريق كرة قدم مكون من 12 طفلا ومدربهم أثناء رحلتهم داخل الكهف إثر سقوط أمطار غزيرة أدت إلى وقوع فيضانات وانهيار أجزاء كبيرة من الكهف، ما صعب عملية خروج وإنقاذ الأطفال.