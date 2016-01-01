الداخلية تضبط ١٠ آلاف قضية سرقة كهرباء خلال ٢٤ ساعة

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط جميع جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.



أسفرت جهود الحملات خلال ٢٤ ساعة فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" عن ضبط 10898 قضية متنوعة.



وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، تم تحصيل 10587 حالة، وذلك على النحو التالى.



و فى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى"، تم تنفيذ 743 حكم حبس جزئيا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.



وذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.