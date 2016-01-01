ليفربول يفشل في ضم نجم منتخب كرواتيا

أعلن نادي بيشكتاش، رفضه للعرض المقدم من ليفربول لضم دوماجوج فيدا مدافع منتخب كرواتيا بمونديال روسيا ٢٠١٨.



يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح النجم المصري، تقدم بعرض رسمي مقابل 18 مليون يورو لضم اللاعب.



يأتي ذلك بعد تألق اللاعب بجوار ديجان لوفرين مدافع ليفربول بمنتخب كرواتيا في مونديال روسيا ٢٠١٨.