مقتل 15 مسلحا من طالبان إثر اقتحام مخبأ لهم في أفغانستان

قُتل 15 مسلحا بعد أن اقتحمت القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأفغانية مخبأ لمسلحي حركة طالبان في إقليم ننجرهار بشرق أفغانستان.



وقالت حكومة الإقليم - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم "الثلاثاء"،إن 15 مسلحًا تابعين لحركة طالبان قتلوا خلال العملية التي نفذت الليلة الماضية.



وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنى الأفغانية (جهاز الاستخبارات) استهدفت مخبأ لحركة طالبان في منطقة مايجان بحي حصارك ما أسفر عن مقتل 15 مسلحًا.



ووفقًا لمكتب حاكم الإقليم، تم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال العملية.



وأضاف البيان أن السكان المحليين وموظفي الأمن لم يتكبدوا خسائر خلال العمليات.

