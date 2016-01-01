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محافظات

إطلاق الدفعة الرابعة من زريعة الأسماك ببحيرة عرب العليقات بالخانكة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:18 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أشرفت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخانكة على تنزيل الدفعة الرابعة من زريعة الأسماك والتي تُقدر بنحو 100 ألف أصبعية بلطي في بحيرة عرب العليقات والتي تقع على مساحة 85 فدانا، وكان تم إطلاق ثلاث دفعات بنحو 230 ألف زريعة سمكية

وأكد محافظ القليوبية محمود عشماوي أنه تم إعداد خطة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمحافظة لاستغلال بحيرة عرب العليقات كمربى سمكي وذلك عن طريق تنميتها بـ500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطي النيلي والبلطي الأحمر، فضلًا عن استغلالها لراغبي الصيد من الهواة

وأضاف "عشماوى"، أن المشروع سوف يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة موضحًا أن المحافظة من أهدافها استغلال البحيرة كمنطقة سياحية وأن المشروع السمكي سوف يزيد من الفرص السياحية بها.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بعمل رفع مساحي وتحديد لأعماق البركة بالكامل، كما تم إنشاء 40 قفصا سمكيا بقطر 8 أمتار للقفص الواحد ويتم استزراع القفص الواحد بـ8000

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