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3 مكونات من مطبخك تحارب الإلتهابات بقوة المضادات الحيوية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:20 م
صدى البلد
لمياء الياسين
وصفة سحرية تساعدك على محاربة الإلتهابات، لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة.

وإليك مكوناتها وطريقة تحضيرها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

كل ما تحتاجين:
ربع ملعقة صغيرة من الكركم
نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
القليل من الفلفل الأسود المطحون

طريقة تطبيق الوصفة:
فى وعاء أمزجى المكونات فى كوب من الماء وتناول كوب من يوميا له مفعول السحر فكل من الكركم وزيت الزيتون والأسود المطحون له مفعول السحر فى محاربة الإلتهابات

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