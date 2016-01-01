3 مكونات من مطبخك تحارب الإلتهابات بقوة المضادات الحيوية

وصفة سحرية تساعدك على محاربة الإلتهابات، لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة.



وإليك مكوناتها وطريقة تحضيرها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



كل ما تحتاجين:

ربع ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

القليل من الفلفل الأسود المطحون



طريقة تطبيق الوصفة:

فى وعاء أمزجى المكونات فى كوب من الماء وتناول كوب من يوميا له مفعول السحر فكل من الكركم وزيت الزيتون والأسود المطحون له مفعول السحر فى محاربة الإلتهابات



