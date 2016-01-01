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منوعات

قرقاش: العلاقات بين أمريكا والإمارات توافق وشراكة عميقة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:16 م
صدى البلد
شيرين عادل
أثنى وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، على لقاء محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

وقال قرقاش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقابلة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إتفاق وتوافق حول كافة الملفات المطروحة، شراكة تاريخية تتعمق".

والتقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صباح الثلاثاء؛ للتباحث حول العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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