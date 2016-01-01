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أخبار العالم

مساع إثيوبية للإسراع في تنفيذ اتفاق مع إريتريا لتعويض الفرص الضائعة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:18 م
صدى البلد
رويترز
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء،أن حكومته ترغب في الإسراع بتنفيذ اتفاق مع إريتريا "لتعويض الفرص الضائعة" بعد مواجهات عسكرية دامت 20 عاما.

ووقع رئيس الوزراء أبي أحمد اتفاقا مع رئيس إريتريا إسياس أفورقي أمس الاثنين يعلن رسميا انتهاء "حالة الحرب" بين الجارتين.

وقال أبي في خطاب إلى إسياس نشره مكتب رئيس الوزراء على تويتر:"تحرص حكومتي على تنفيذ البنود التي وضعناها في إعلاننا المشترك لتعويض الفرص الضائعة على وجه السرعة بل ولإتاحة فرص أفضل لشعبنا".

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