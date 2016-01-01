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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:24 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية صباح اليوم بدء المرحلة الثانية من المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين في العاب (كرة السلة- والعاب القوى - والجودو- التايكوندو) باستاد الاسكندرية، تحت إشراف الرقابة الإدارية، حيث تم اليوم بدء اليوم الأول لاختبارات الجودو والتايكوندو وسط اخصائيين فنيين من اتحاد الجودو والتايكوندو، حيث من المقرر التصفيه بين ١٣ لاعب جودو و٢٢ لاعب تايكوندو.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الشبكشي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالاسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد رضا عرابي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بزيادة الاهتمام بالنشء وتنمية قدراتهم واستغلال طاقاتهم بما يفيد وينفع المجتمع ورفع كفاءات الأنشطة الرياضية وتنويع الانشطة الرياضية المطروحة أمام النشء لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفن والثقافة والادب هي محاور هامة يجب أن نشجع أولادنا عليها لمحاربة التطرف، فمن الضروري تواجد الأنشطة المتنوعة بحيث تنعكس سلوكيات الطلاب

وشجع "سلطان"، الموهوبين على بذل المزيد من المجهود والمشاركة في بطولات كبرى، كما استفسر من القائمين على الكشف الطبي عن معايير اختيار الموهوبين، وعن مستوى لياقة المؤهلين، مشيرا إلى ضرورة تشجيع طلاب المدارس على المشاركة في مسابقات اختيار المواهب الرياضية، مؤكدا بأنه سيتم عمل يوم رياضي فى المدارس لانتقاء الطلاب الموهوبين رياضيا لتدريبهم ليكونوا ممثلين لمصر في جميع الالعاب الرياضيه، فاللهم هو بناء الإنسان المصري على جميع المحاور سواء الرياضية والثقافية والفنية.

ووجه سلطان بأهمية استغلال اوقات فراغ طلاب المدارس بما يفيد من الأمور الهادفة فالشباب هم الركيزة الأساسية التي يجب أن ننميها ونهتم بها فهم مستقبل الدولة لهذا تعمل المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة على الإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المحافظة، لافتا إلي أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تقدمها المدارس والتي تسهم في استغلال طاقات الطلاب بشكل إيجابي يعود بالنفع على الجميع.
محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد المشروع الرئاسي لانتقاء الموهوبين.. صور

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