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حوادث

وفاة معلمة صعقا بالكهرباء أثناء تجهيز الطعام بملوى

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:12 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ايمن رياض
لقيت مدرسة ثانوي مصرعها متأثرة بالصعق الكهربائي أثناء قيامها بإعداد الطعام بمطبخ منزلها بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقلها للمستشفي العام جثة هامدة

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من العميد أحمد موسي مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغ من الدكتور عادل سعد حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول صفاء . خ . ه 35 سنه مدرسة بالمرحلة الثانوية وتقيم بمنطقة السوق الكبير بملوي جثة هامدة

تبين من تحريات الرائد محمود الجبالي رئيس مباحث قسم شرطة ملوي وبإشراف العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي أن المتوفاة كانت تقوم بإعداد الطعام بالمطبخ بمنزلها وتقوم بتشغيل خلاط كهربائي لعصر الطماطم وتعرضت لمس تيار كهربائي أدي إلي صعقها ووفاتها في الحال

وبالكشف الطبي الظاهري علي الجثة بمعرفة دكتور اسحق إبراهيم فارس ومفتش الصحة تبين عدم وجود شبهة جنائية ووجود آثار لصعق تيار كهربائي

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت نيابة ملوي تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب وصرحت بدفن الجثة

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