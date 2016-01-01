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محافظات

الجيزة ترفع 2000م مكعب مخلفات هدم من المريوطية والوراق

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:28 م
صدى البلد
محمد الصاحى

أجرت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عدد من حملات النظافة لرفع كافة أنواع المخلفات والتراكمات ونواتج الهدم والبناء، في مناطق طريق المريوطية ونفق الغاز بالوراق أسفل الطريق الدائرى .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، انه تم تنفيذ حملة بطريق المريوطية بنطاق أحياء الهرم والعمرانية ورفع المخلفات الموجودة على جانبى الطريق إنطلاقًا من الاهمية القصوى للطريق والمؤدى الى العديد من المناطق السياحية ونجحت الحملة فى رفع 900م مكعب مخلفات هدم واتربه .

وأضاف "الدالى"، انه تم تكليف رؤساء الاحياء المختصة بالحفاظ على المساحات التى تم نظافتها وضبط أى سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها وتوقيع غرامات رادعة على اصحابها، كما تم تنفيذ حملة اخرى بنفق الغاز بالوراق تم خلالها رفع اكثر من 1000م مكعب، حيث يقوم بعض المخالفين بإلقاء المخلفات داخل النفق بما يؤثر على الحركة المرورية وقامت الهيئة برفع كافة أنواع التراكمات .


الجيزة ترفع 2000م مكعب مخلفات هدم من المريوطية والوراق
الجيزة ترفع 2000م مكعب مخلفات هدم من المريوطية والوراق
الجيزة ترفع 2000م مكعب مخلفات هدم من المريوطية والوراق
الجيزة ترفع 2000م مكعب مخلفات هدم من المريوطية والوراق

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