بدلا من البوتوكس .. قناع الخميرة لتصحيح عيوب البشرة

قالت خبيرة التجميل رشا شلباية، إن سر نضارة البشرة يكمن في الخميرة والعسل، موضحة ان الخميرة من أكثر الموادّ التي تحافظ على جمال البشرة وفي تأخير ظهور التجاعيد وتقليل نسبتها.



وقدمت "شلباية" كيفيه استخدام الخميرة لجمال بشرتك، وهى كالتالى:



الوصفة:

ضعي ملعقة من الخميرة وأضيفي إليها ملعقة من العسل. اعصري على المكونين ليمونة ثم أضيفي ملعقة من اللبن الزبادي.



أخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلين على عجينة متماسكة، ثمّ ضعيها على وجهك لمدَّة نصف ساعة.



بعد مرور الوقت الكافي افركيها بشرتك جيدًا من دون غسله، وحين تتخلصين من بقايا القناع بيديك اغسلي وجهك بماء دافي.