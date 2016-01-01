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احترس .. 11 دواء يصيبك بالاكتئاب

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:00 م
صدى البلد
اسماء محمد
أظهرت العلوم الطبية تحسنا هائلا على مدى العقد الماضي، بعد أن وجدت آلية لتخفيف العديد من الأمراض التي لم يكن لها علاج منذ عصور. ومع ذلك تجد أن مع كل دواء تستهلكه، هناك احتمالات بأن تظهر بعض العلامات في الجسم التي تشير إلى وجود آثار جانبية للدواء وـأخطرها الاكتئاب.

وعرض موقع "bold sky" الهندي، أبرز 11 من الأدوية الموصوفة الأكثر شيوعًا والتي ثبت أن لها علاقة بالإصابة بحالات الاكتئاب:

1. أوميبرازول
 2. ميتوبرولول
3.إيتانول إيستراديول
 4. الهيدروكودون
 5. سيرترالين
 6. ألبرازولام
 7. جابابنتين
 8. سيتالوبرام
 9. أتينولول
10. استراديول
11 بوبروبيون

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