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ديني

الصوفية تحتفل بمولد المرسي أبو العباس بالإسكندرية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:14 م
صدى البلد
محمود ضاحي
بدأت الطرق الصوفية احتفالاتها بمولد سيدي المرسي أبو العباس بالاسكندرية، حيث من المقرر أن تكون الليلة الختامية يوم الخميس المقبل.

ويشارك في الاحتفالات عدد كبير من القيادات الصوفية على رأسهم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وعدد من المنشدين على رأسهم الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين وفرقة الأخوة أبو شعر السورية.

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