عصام خليل: بيان المنظمات الحقوقية حول أوضاع السجون في مصر سياسي

ندد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، بإصرار بعض المنظمات الحقوقية على إستخدام لغة انتقامية مجردة من المهنية فى تناولها لقضايا حقوق الإنسان بمصر.



وقال «خليل»، إن البيان الذى نشر أمس عن مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية تحت عنوان (نداء إلى المجتمع الدولى : سجون مصر لا يجب أن تكون مكانا لقتل الخصوم السياسيين) يفتقد من حيث الشكل للغة حقوق الإنسان وادبياتها وفيه خلط متعمد بهدف الإثارة واستعداء المجتمع الدولى على مصر، بالإضافة لاستخدام لغة تغازل جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولى بهدف إرضاء المنظمات المانحة التى تحمى تلك الجماعة الإرهابية.



وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار فى بيان صحفى، اليوم، أن البيان المزعوم يفتقد للمنهجية ولا يستند إلى ثمة دليل ويتضمن كلام مرسل مزين بعناوين مثيرة فقط لتحريض المجتمع الدولي واستعدائه على الدولة المصرية .



وأوضح "خليل"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي يقضى عقوبته بالسجن ويخضع للوائح وقوانين السجون ودائم التردد على قاعات المحاكم لحضور جلسات محاكمته ويلتقي بفريق دفاعه وأسرته وهو ما يدحض الأكاذيب التى وردت فى بيان مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.