مقتدى الصدر يدعو روسيا إلى لعب دور فعال في ملف النازحين

دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اليوم "الثلاثاء"،روسيا إلى لعب دور فعال في ملف النازحين، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، لبحث الوضع العراقي والإقليمي.



وذكر مكتب الصدر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه جرى خلال اللقاء بين الصدر وماكسيموف الحديث عن العلاقات بين البلدين والشعبين العراقي والروسي في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تمت مناقشة الوضع الداخلي والإقليمي، وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة العملية السياسية وموضوع الانتخابات.



يذكر أن عائلات عراقية مازالت تعيش في مخيمات نتيجة الحروب التي شهدتها مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم "داعش"، حيث تعرضت دور سكنية كثيرة في تلك المناطق إلى ضرر كبير نتيجة العمليات الإرهابية.

