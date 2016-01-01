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محافظات

محافظ الجيزة: تشديد الغرامات على أي سيارة تلقي مخلفات بالمريوطية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أجرت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالعديد من حملات النظافة لرفع كافة أنواع المخلفات والتراكمات ونواتج الهدم، استهدفت الحملات طريق المريوطية ونفق الغاز بالوراق أسفل الطريق الدائرى .

وصرح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى بأنه تم تنفيذ حملة بطريق المريوطية بنطاق أحياء الهرم والعمرانية، تم خلالها رفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق انطلاقا من الأهمية القصوى للطريق والمؤدى إلى العديد من المناطق السياحية ونجحت الحملة في رفع 900م مكعب مخلفات هدم وأتربه .

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف رؤساء الأحياء المختصة بالحفاظ على المساحات التى تم نظافتها، وضبط أي سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها وتوقيع غرامات رادعة على أصحابها .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملة أخرى بنفق الغاز بالوراق، تم خلالها رفع أكثر من 1000م مكعب، حيث يقوم بعض المخالفين بإلقاء المخلفات داخل النفق؛ بما يؤثر على الحركة المرورية وقامت الهيئة برفع كافة أنواع التراكمات .

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