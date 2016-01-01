العجمي: خطة لإحياء التصوف في ذكرى احتفالات المرسي أبو العباس

عقد الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، اجتماعا مع الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لبحث ترتيبات احتفالات المرسي أبو العباس.



وقال الشيخ محمد العجمي وكيل أوقاف الإسكندرية، إن المديرية وضع خطة دعوية شاملة لإحياء التصوف المعتدل والتحدث عن سيرة أولياء الله الصالحين وتعريف حقيقة التصوف للزائرين والقاصدين مع تكليف عدد من لجان المتابعة بالتواجد طوال الأربع عشرين ساعة بساحات المسجد والتنبيه بعدم وجود أى مخالفات، وذلك لنشر صحيح التصوف وفقًا للسنة النبوية الشريف.

