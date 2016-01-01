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أخبار العالم

ترامب يتصدر قادة العالم على تويتر بأكثر من 53.3 مليون متابع

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:15 م
صدى البلد
أ ش أ
أظهرت دراسة سنوية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظى بأكبر عدد متابعين على تويتر بين قادة العالم.

وأفادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسي" وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم "الثلاثاء"، بأن ترامب أصبح القائد العالمي الأكثر متابعة على تويتر في أكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات ويتابع ترامب حاليا أكثر من 3ر53 مليون حساب.

وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة (بورسون كون اند وولف) المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة أن رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي.

وفي أوروبا..تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع أكثر من 5 ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية يليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في مايو 2017 ليصل إلى 3 ملايين متابع.

وفي الدول العربية تتصدر اللائحة الملكة رانيا عبدالله قرينة العاهل الأردني التي يتابع حسابها أكثر من 10 ملايين شخص يليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء ب9 ملايين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ب6 ملايين.

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