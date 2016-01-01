بالمستندات..10 عقارات سددت رسوم الغاز والخدمة لم تأت منذ 6 سنوات

رصد "صدي البلد" شكوي أهالي كورنيش المعادي ممن قاموا بتسديد قيمة فواتير توصيل الغاز للمنازل منذ أكثر من 6 سنوات دون أي جديد



ويرفع الأهالي أصواتهم لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مطالبين بتسهيل إجراءات توصيل الغاز لمنازلهم مؤكدين قيام أكثر من 10 عقارات بشارع جابر عبد الفتاح بكورنيش المعادي بدفع قيمة التوصيل كاملة دون اي جديد.



ويحكي المواطن "ص.ع" قصتة مع شركة "تاون جاس" فرع المعادي بهدف توصيل الغاز للمنازل قائلا: "قمت بدفع بمبلغ "1565ج" في شهر فبراير من العام 2012 وأخدت إيصال برقم العداد في شارع جابر عبد الفتاح وأنتظرت أكثر من 6 سنوات ومازالت أذهب إلي الشركة حتي الآن كي أعرف ما هو سبب تأخير توصيل الغاز دون أي جدوي.



وقال الموطن "ج.ع" أنه قصته مع شركة "تاون جاس" فرع المعادي لا تختلف كثيرًا حيث قام بدفع قيمة توصيل الغاز للمنازل كاملة وهي مبلغ "1565ج" في شهر يناير من العام 2013 لتوصيل الغاز بشارع جابر عبد الفتاح وحصل علي إيصال برقم العداد ولم يأتي الغاز حتي الأن منذ أكثر من 5 سنوات.



ويتابع المواطن "ع.ج" أن ايضًا ذهب لشركة "تاون جاس" فرع المعادي ودفع قيمة تسديد توصيل الغاز للمنازل وهو مبلغ "1565" في شهر يناير من العام 2013 لتوصيل الغاز للمنازل بشارع جابر عبد الفتاح وأنتظر 5 سنوات دون جدوي.



ويؤكد الأهالي بشارع جابر عبد الفتاح بكورنيش المعادي أن شركة "تاون جاس" فرع المعادي قامت بأعمال حفر وتركيب المواسير لتوصيل الغاز للمنازل منذ عام 2010 مؤكدين توصيل الغاز لعقارين فقط بالشارع دون باقي العقارات البالغ عددها أكثر من 20 عمارة قام 10 منهم بدفع قيمة توصيل الغاز للمنازل بالكامل منذ 6 سنوات دون جدوي.

