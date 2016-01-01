منى محرز: إنشاء شركة لتسويق إنتاج مزارع الدواجن

أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، عن إنشاء شركة لتسويق إنتاح مزارع الدواجن وصغار المنتجين في قطاع الدواجن.



وأضاف محرز، أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا للإستثمار في القطاع الداجني، ودعم صغار المنتجين في القطاع لتحقيق ربحية عالية والتغلب على المشكلات التى تواجههم.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، للإعلان عن إستراتجية الوزارة خلال الفترة القادمة، عدد من قيادات الوزارة.