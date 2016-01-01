رئيس اللجنة الأوليمبية: سعادتنا لا توصف بتكريم الرئيس لأبطال مصر

أبدى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لأبطال مصر الحاصلين على الميداليات المختلفة بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت مؤخرًا بإسبانيا.





وقال "حطب"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسى وجه التحية لأبطال مصر وطالبهم ببذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار فى تحقيق الانتصارات والإنجازات.





وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية، أن تكريم الرئيس السيسى أكبر دافع وحافز لأبطال مصر خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تحقيق أفضل استعداد ممكن لأولمبياد طوكيو 2020.