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سامح الدهان: مصريان ضمن أفضل 100 فارس عالميا.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:26 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال سامح الدهان، بطل الجائزة الكبرى للفروسية في فرنسا، إن "الفرسان المصريين في الخارج يعدوا من اقوى الفرسان وبينهم اثنان ضمن افضل 100 فارس على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن البطولة الاخيرة في باريس تضم اقوى 30 فارسا وهو من فاز بها.

وأضاف "الدهان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC، صباح اليوم الثلاثاء، أن الفريق المصري ككل لديه قوة وقدرة للفوز بالميدالية الذهبية ولكن الايطاليين تجاوزوهم في اللحظات الأخيرة.

وتابع أنهم "حاليا يعملون على الفوز ببطولة العالم في سبتمبر المقبل بامريكا سواء فرديا او المنتخب".

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