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أخبار العالم

البحرية التايلاندية: أخيرا نجحت عملية إنقاذ فتية الكهف ومدربهم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:16 م
على صالح
أعلنت فرقة الانقاذ التابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية، منذ قليل، نجاح عملية إخراج جميع أعضاء فريق كرة القدم العالقين في كهف ثام لانج شمال تايلاند، والبالغ عددهم 12 طفلا تتراواح اعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم لكرة القدم البالغ من العمر 25 عاما من الكهف الغارق الذي ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

ووفقا لما نقلته وسائل الاعلام المحلية في بانكوك، كتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن فريق الانقاذ أخرج الاثني عشر عضوا في فريق "وايلد بورز" ومدربهم من الكهف وهم بخير.

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