أبو ستيت: الأولوية لأصحاب الخبرة عند تخصيص الأراضي الجديدة

وقال أبو ستيت، خلال مؤتمر صحفي لوزير الزراعة لعرض إستراتجية الوزارة خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، إن الأولوية للمنتفيعن الذين لديهم خبرة في مجال الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة للقدرة على بداية هذه المشاريع مثل مشاريع الإنتاج الحيواني.





وأضاف أن تشجيع الاستثمار في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والداجني والسمكي، والتنويع مع باقي المجالات الصناعية والتجارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، لتخفيف العبء على المرافق في الدلتا، لتحقيق منظور الأمن المصري من خلال التنمية.

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المحور الثاني لرؤية وزارة الزراعة، هو إدارة الأراضي الجديدة، عن طريق إزالة الخلافات والتضاربات بين القوانين الخاصة للتعرف على الأساس القانوني الذي يتعامل من خلالها، حتى لا تكون هناك قرارات متضاربة تستخدم للتسهيل أو تعطيل إجراءات.